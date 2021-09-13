Суд отправил под арест водителя, сбившего двух школьниц под Тамбовом

ТАМБОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал водителя, сбившего в Кирсановском районе Тамбовской области двух школьниц, одна из которых погибла. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Водителю, сбившему двух девочек в Кирсановском районе, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с пьяным водителем и двумя сбитыми школьницами в Тамбовской области.

ДТП в поселке Садовый Кирсановского района произошло 9 сентября. 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц, а затем вылетел в кювет. В результате случившегося 11-летняя девочка скончалась на месте, а ее 13-летняя подруга получила травмы и была госпитализирована в детскую областную больницу. Также в медучреждение доставили 51-летнего отца подозреваемого, который находился в машине в момент аварии.