В Астрахани задержали чиновника по подозрению в срыве сроков госконтракта

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности директора "Астраханмелиоводхоз" задержан в Астрахани по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, чиновник помещен под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении и. о. директора "Астраханмелиоводхоз", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2020 года между управлением "Астраханмелиоводхоз" в лице и. о. директора и фирмой по строительству гидротехнических сооружений заключен государственный контракт по реконструкции насосной станции в Приволжском районе области.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый обещал директору фирмы различные проблемы в рамках реализации контракта, если тот не заключит договор субподряда с подконтрольной ему ООО "РСП Сантехник" по замене кровли и благоустройству данного объекта.

В период с декабря 2020 года по апрель 2021 года подконтрольная и. о. директора "Астраханмелиоводхоз" фирма ООО "РСП Сантехник" произвела лишь частичную работу, однако были представлены акты выполненных работы и выставлен счет за работы, которые фактически не были выполнены, в связи с чем основному подрядчику под давлением подозреваемого пришлось произвести оплату, а затем устранять недостатки.

Незаконные действия подозреваемого привели к нарушению сроков исполнения обязательств фирмой по строительству гидротехнических сооружений по государственному контракту, а также тяжким последствиям в виде несдачи в срок реконструируемой станции, на которую государством были выделены бюджетные средства.