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В Пермском крае ликвидировали разлив нефтепродуктов в Каме

Инцидент произошел 8 сентября

ПЕРМЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на реке Каме возле города Краснокамск в Пермском крае полностью ликвидирован, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Все ликвидировали, в 10:00 (08:00 мск) сняли режим повышенной готовности. Все в емкостях, готовится на утилизацию. Помогали в ликвидации ПАО "Лукойл" и ФГУ "Камводэксплуатация", - рассказал собеседник агентства.

Нефтяное пятно протяженностью 150 метров было обнаружено 7 сентября на береговой линии реки Камы в районе улицы Невской в Краснокамске. В дальнейшем разлив нефтепродуктов можно было наблюдать на протяжении одного километра.

По данным Росводоресурсов, превышение ПДК нефтепродуктов в районе улицы Невской в конце недели составляло более 60, ниже впадения в реку Малая Лысьва - 8,8, в районе набережной г. Краснокамска - 2,4. Источник загрязнения не выявлен, правоохранительные органы и Росприроднадзор проводят проверку по факту загрязнения реки.

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