Житель Челябинска получил три года колонии за гибель в ДТП трех человек

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Ашинский городской суд в Челябинской области признал жителя Челябинска виновным в том, что он в январе 2020 года на трассе совершил столкновение со встречным автомобилем, в результате которого погибли двое взрослых и восьмилетняя девочка. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-центра региональной прокуратуры.

"57-летний житель Челябинска осужден по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") УК РФ. <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Уточняется, также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального и материального вреда в сумме свыше 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 31 января 2020 года водитель автомобиля Kia Sorento на 1 559-м километре автодороги М-5 "Урал" во время обгона проявил преступную неосторожность, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21074. В результате ДТП 28-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, позже умерли пассажиры автомобиля ВАЗ - 33-летняя женщина и 8-летняя девочка.