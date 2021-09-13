В Астраханской области ликвидировали пожар на территории порта Оля

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание кровли и внутренней отделки одноэтажного неэксплуатируемого здания на территории порта Оля в Лиманском районе Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"12 сентября в Лиманском районе на территории порта Оля (с. Оля) произошло загорание кровли и внутренней отделки отдельно стоящего неэксплуатируемого здания <...> на общей площади 200 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. <...>. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работали четыре единицы техники и десять человек личного состава.