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В Астраханской области ликвидировали пожар на территории порта Оля

В результате инцидента никто не пострадал

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание кровли и внутренней отделки одноэтажного неэксплуатируемого здания на территории порта Оля в Лиманском районе Астраханской области, сообщили  журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"12 сентября в Лиманском районе на территории порта Оля (с. Оля) произошло загорание кровли и внутренней отделки отдельно стоящего неэксплуатируемого здания <...> на общей площади 200 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. <...>. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работали четыре единицы техники и десять человек личного состава.

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