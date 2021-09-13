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Свердловский суд вновь рассмотрит первое дело о высшем положении в преступной иерархии

Фигурантом дела является Владимир Кузнецов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд 15 сентября вновь приступит к рассмотрению первого в регионе дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Да, действительно вернулось [на рассмотрение в Свердловский областной суд]. Предварительное заседание назначено на 15 сентября", - ответила собеседница агентства на вопрос о возвращении дела по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

Первое в Свердловской области дело по статье 210.1 УК РФ начали рассматривать 20 мая. Спустя пять дней судья вернул дело в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК РФ.

Согласно картотеке, фигурантом дела является Владимир Кузнецов. Он также обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Вместе с ним по делу проходят еще три человека.

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