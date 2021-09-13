В Нижегородской области и Мордовии сняли режим ЧС, введенный из-за пожаров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров, отменен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Правительственной комиссией отменен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Нижегородской области и Республики Мордовия в связи с пожароопасной обстановкой в лесах межрегионального характера. Режим функционирования "чрезвычайная ситуация" снят для органов управления и сил функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказали в ведомстве.

Комиссию возглавил первый замглавы МЧС РФ, врио главы МЧС Александр Чуприян, это первое заседание под его руководством. Ранее орган возглавлял трагически погибший глава МЧС Евгений Зиничев.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды, а также порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнем, составила 5 950 га, в северо-восточной - 6 400 га. По данным из открытых источников, общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га. С 23 сентября в регионе была усилена группировка на тушении, 10 сентября пожар был ликвидирован.