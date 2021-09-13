СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности после обнаружения детьми голодного и замерзающего пятилетнего мальчика, попросившего у них покушать. Расследование взято на контроль в центральном аппарате СК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК России по региону.

"Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ. Устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

Уточняется, что проверка была проведена после того, как в новостях на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о многодетной семье в поселке Западный Сосновского муниципального района. 5-летний ребенок из этой семьи в течение длительного времени находился на улице голодным, одетым в легкую одежду, несмотря на прохладную погоду. Также в сюжете говорилось, что мать ребенка злоупотребляет спиртным и ненадлежащим образом относится к воспитанию пятерых детей, но при этом контролирующие органы и органы социальной защиты не дают ситуации надлежащую правовую оценку.