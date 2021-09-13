На севере Индии обрушилось четырехэтажное здание

ТАСС, 13 сентября. Четырехэтажное строение обрушилось в городе Дели, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил в понедельник телеканал India TV.

По его данным, местная полиция заявила, что в здании, где в момент происшествия проходили строительные работы, могли оказаться заблокированы несколько человек, включая двух детей. Полицейские также добавили, что по меньшей мере один пострадавший был извечен из-под обломков и доставлен в больницу.

Начальник пожарных служб Дели Атул Гарг сообщил телеканалу, что узкие улицы мешают проезду тяжелой техники к месту обрушения, работы по разбору завалов ведутся вручную.