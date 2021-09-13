В Москве таксист сбил пешеходов, стоящих на остановке

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала после наезда автомобиля такси на пешеходов на остановке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"ДТП произошло примерно час назад на 2-й Магистральной улице, 1/3 стр. 1. По предварительным данным, водитель автомобиля такси не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего совершил наезд на двоих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. Один из пешеходов от оказания помощи отказался, вторая пострадавшая - женщина 55 лет - с предварительным диагнозом "перелом плеча" была госпитализирована в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, в ближайшее время будет проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения.

По данным ГИБДД, из объяснений водителя следует, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся на мобильный телефон.