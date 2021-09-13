В Баренцевом море нашли тела всех пассажиров опрокинувшегося судна

ТАСС, 13 сентября. Обнаружены тела всех пассажиров потерпевшего крушение судна в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области. Как сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, поиски капитана продолжаются.

"Установлено, что на борту судна находились женщина 1964 года рождения, работники ПБУ Ремонтно-эксплуатационная служба в городе Заполярный и ПАО Кольской горно-металлургической компании, - сообщает СК. - По результатам поисковых мероприятий обнаружены тела всех пассажиров, операция по поиску капитана, который также является собственником потерпевшего крушение судна, продолжается".

Ранее сообщалось об обнаружении тел трех погибших - женщины и двух мужчин.

По данным следствия, 7 сентября маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель. Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). В ходе осмотра места происшествия изъяты личные вещи рыбаков, четыре спасательных жилета. Следствием признаны потерпевшими и допрошены выживший член экипажа, а также родственники погибших, истребованы документы на судно, назначены медицинские судебные экспертизы. Уголовное дело поставлено на контроль председателем СК России.