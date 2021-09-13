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Полиция возбудила уголовное дело после видео со стрельбой в центре Самары

В настоящее время проводится опрос очевидцев

САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Самаре после публикации в интернете видео со стрельбой из автомата в центре города. Об этом ТАСС рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

"По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) возбуждено уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей взрывала петарды на проезжей части, а затем один из них достал из багажника автомобиля похожий на автомат предмет и несколько раз выстрелил в воздух. Сотрудники полиции установили место инцидента - возле дома № 22 по улице Некрасовской. В настоящее время проводится опрос очевидцев, изучаются видеозаписи с места событий.

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