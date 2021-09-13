Экс-полицейские предстанут перед судом в Калининграде по делу о хищениях на 87,3 млн руб.

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Трое бывших калининградских полицейских предстанут перед судом по делу о хищении изъятых немаркированных сигарет на 87,3 млн рублей, а также фальсификации доказательств по уголовному делу и взятках.

Расследование завершено, "уголовное дело направлено прокуратурой в Центральный районный суд [Калининграда] для рассмотрения по существу", сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ и прокуратуре Калининградской области. По делу как соучастники проходят родственник одного из фигурантов и предприниматель.

По данным следствия, в 2016 году начальник отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД и двое его подчиненных, используя служебное положение, изъяли у юридического лица немаркированную табачную продукцию на сумму свыше 87,3 млн рублей в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту производства и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Они переместили продукцию на подконтрольные им склады и распорядились ей по своему усмотрению. Чтобы скрыть преступления, они подыскали человека, который под их давлением дал признательные показания в хищении изъятого.

Кроме того, бывший оперуполномоченный, проходящий по делу, обвиняется в неоднократном получении взяток от руководителей организаций за беспрепятственное ведение коммерческой деятельности в общем размере, превышающем 7 млн рублей, который получал лично либо через посредников, включая отца.

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ ("Пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении"), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки лично и через посредника за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки лично и через посредника за попустительство по службе, совершенное в значительном размере") и ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Проходящие по делу полицейские были уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.