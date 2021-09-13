В МЧС заявили, что сложная ситуация с паводками сложилась в шести регионах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятная паводковая обстановка на минувшей неделе сложилась в шести регионах России, подтоплено более 160 жилых домов и 5,8 тыс. приусадебных участков. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Неблагоприятная паводковая обстановка наблюдалась в шести регионах - Бурятии, Красноярском и Хабаровском крае, Амурской и Иркутской области, а также Еврейской автономной области", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего подтоплено более 160 жилых и дачных домов, 5,8 тыс. приусадебных участков, 93 участка автомобильных дорог и шесть социально значимых объектов. Спасатели оказывают всестороннюю помощь населению подтопленных территорий. "Наиболее сложная ситуация в Бурятии, где подтоплено более 900 приусадебных участков", - добавили в ведомстве.

В настоящее время в регионе работает группа специалистов Национального центра управления в кризисных ситуациях.