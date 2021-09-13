В России действуют 75 природных пожаров в девяти регионах страны

ТАСС, 13 сентября. Семьдесят пять природных пожаров действуют в девяти регионах России на сегодняшний день, девять их них локализованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящий момент на территории страны насчитывается 75 природных пожаров, они действуют на территории девяти регионов. Из них девяти очагов локализованы на площади 107 178,8 га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для тушения пожаров в труднодоступной местности применяется авиация. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, за минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению более 5,5 тыс. техногенных пожаров, к ликвидации более 350 из них привлекались добровольные пожарные команды. Спасены на пожарах свыше 1,2 тыс. человек.