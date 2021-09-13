Пожар в частном гостевом доме в Сочи полностью ликвидировали

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в частном гостевом доме в Сочи, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. При возгорании, по предварительным данным, никто не пострадал, организовано проведение проверки, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что на Сочинском шоссе произошел пожар в частном гостевом доме, площадь составила 120 кв. м, были эвакуированы 20 человек.

"В 15:36 [мск объявлена] полная ликвидация пожара в Сочи", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. "Организовано проведение проверки по установлению причин возгорания, а также возможного выявления фактов предоставления гостиничных услуг с нарушением требований безопасности", - сообщили в краевой прокуратуре.