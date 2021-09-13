Уголовные дела возбудили в Челябинской области после убийства младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовные дела об убийстве и халатности возбудили в Уйском районе Челябинской области после обнаружения в одном из жилых домов тела десятимесячной девочки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ. <...> Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ по признакам преступления в действиях должностных лиц социальных органов, в чьи обязанности входило осуществление контроля за положением ребенка", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 10 сентября в одном из частных домов Уйского района обвиняемый совершил убийство 10-месячной дочери сожительницы. Тело ребенка он спрятал в погребе, после скрылся. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России, мужчину задержали.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.