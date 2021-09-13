Прокурор запросил 19 лет колонии для жительницы Курской области, которая подожгла сына

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Прокурор Курской области Алексей Цуканов попросил назначить 19 лет колонии общего режима жительнице региона, которая подожгла восьмилетнего сына, от полученных травм ребенок умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Железногорского городского суда.

Следователи 17 марта 2021 года возбудили уголовное дело в отношении жительницы Курской области по подозрению в покушении на убийство сына - женщина облила восьмилетнего ребенка горючим веществом и подожгла. После смерти ребенка от полученных травм женщине предъявили обвинение в убийстве.

"Государственный обвинитель просил назначить женщине, обвиняемой в жестоком убийстве своего восьмилетнего сына, 19 лет лишения свободы. Дело слушанием отложено на 27 сентября - сторонам будет предоставлено право реплик, подсудимой - последнее слово", - говорится в сообщении.

В ходе заседания прокурор Курской области счел доказанной вину жительницы региона, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").