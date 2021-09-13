Шторм "Николас" у берегов Мексики может превратиться в ураган

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Николас", движущийся над Мексиканским заливом вдоль побережья Мексики, может превратиться в ураган в ближайшие часы. Об этом сообщила в понедельник Национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.

"Николас" находится у северного побережья штата Тамаулипас, в течение сегодняшнего дня он может усилиться до урагана", - говорится в записи. Циклон движется на северо-запад со скоростью 2 м/с, скорость ветра в его пределах составляет 26 м/с с порывами до 30,5 м/с.

По прогнозам специалистов, атмосферное явление не достигнет территории Мексики, но обрушит на северо-восток страны сильные дожди. Власти предупредили население потенциально уязвимых районов о возможности наводнений, а также схода оползней, и в связи с этим призвали проявлять осторожность и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, которые погибли при сходе оползня на жилой дом. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.