В Якутии возбудили дело после смерти ребенка на детской площадке

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Якутии после смерти девочки 2012 года рождения, сорвавшейся на детской площадке с высоты 1,5 метров. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Следователем Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), по факту обнаружения тела малолетней 2012 года рождения на детской площадке, расположенной в селе Мегино-Алдан Томпонского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 10 сентября девочка взобралась на игровой элемент, сорвалась и упала с высоты 1,5 метров. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где констатировали смерть девочки.

Прокуратура Томпонского района организовала проверку по факту гибели ребенка. "В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели ребенка, соответствия детской площадки установленным требованиям безопасности и другим вопросам", - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.