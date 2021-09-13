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Лесные пожары в России

В Мордовии сняли режим ЧС регионального характера, введенный в связи с лесными пожарами

Такое решение приняли в связи со стабилизацией обстановки в Мордовском государственном природном заповеднике, а также в Краснослободском территориальном лесничестве

ТАСС, 13 сентября. Власти Мордовии отменили режим ЧС регионального характера, введенный в регионе в связи с лесными пожарами. Об этом говорится в тексте указа врио главы республики Артема Здунова, опубликованном в понедельник на официальном портале органов государственной власти республики.

Ранее в понедельник сообщалось, что правительственной комиссией отменен режим ЧС межрегионального характера на территориях Нижегородской области и Республики Мордовия в связи с пожароопасной обстановкой в лесах.

"Отменить с 15:00 13 сентября 2021 года на территории Республики Мордовия режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - отмечается в документе.

В указе говорится, что такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Мордовском государственном природном заповеднике П. Г. Смидовича, где возгорание тушили больше месяца, а также в Краснослободском территориальном лесничестве.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы республики, отмечается, что в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации на территории Мордовии с 15:00 13 сентября снимается запрет на охоту в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях. Исключение составят охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Кроме того, власти республики напоминают всем охотникам и охотпользователям о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности пребывания в лесах и правил охоты.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМордовия
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