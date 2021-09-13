СК завершил следствие по делу гражданина Таджикистана о беспорядках в челябинской колонии

ТАСС, 13 сентября. Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана Илхома Табарова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, организованных на территории ИК-6 города Копейска Челябинской области в 2012 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске прошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан Илхома Табарова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, организованных на территории ИК-6 города Копейска Челябинской области (ч. 2 ст. 212 УК РФ), направлено для решения вопроса организации дальнейшей его передачи в компетентные органы Республики Таджикистан с поручением об осуществлении уголовного преследования Табарова на территории данного государства", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2012 года Табаров совместно с другими лицами принял участие в массовых беспорядках в исправительной колонии Копейска и на прилегающей к ней территории, которые сопровождались погромами и применением насилия к представителям власти и осужденным. После совершения преступных деяний Табаров выехал из России и скрылся на территории Таджикистана.

Всего к уголовной ответственности в связи с прошедшими в 2012 году в колонии массовыми беспорядками привлечено 26 человек, из которых трое находятся в розыске, в отношении 19 лиц ранее судом вынесены обвинительные приговоры, еще в отношении трех подсудимых уголовное дело рассматривается в суде.