В Анапе на площадке хранения стройматериалов погиб несовершеннолетний рабочий

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Семнадцатилетний житель Анапы, проходивший стажировку при приеме на работу, погиб на площадке хранения строительных материалов. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла поздно вечером 12 сентября. По версии следствия, проходивший стажировку при приеме на работу в коммерческую организацию молодой человек находился на территории площадки хранения строительных материалов в селе Юровка города Анапы. При этом подростка не обеспечили средствами индивидуальной защиты и не ознакомили с требованиями правил техники безопасности. Во время работы автоматизированной сеялки песка руку подростка затянуло в приводной вал конвейерной ленты. На место была вызвана медицинская бригада, однако в результате полученных повреждений потерпевший скончался.

"Следственным отделом по Анапе СК России по краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекшего по неосторожности смерть 17-летнего местного жителя (ч. 2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль Анапской межрайонной прокуратурой, отметили в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе проверки надзорный орган также даст оценку соблюдению трудового законодательства на предприятии, в том числе при привлечении к труду несовершеннолетних.