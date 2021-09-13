Четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Оренбургской области

ТАСС, 13 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись в Оренбургской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло на 686-м км трассы Казань - Оренбург - Акбулак - граница Республики Казахстан. Предварительно установлено, что водитель "Toyota-RAV4", двигаясь со стороны Оренбурга в Казань по крайней правой полосе, при развороте автомобиля в запрещенном месте столкнулась с Renault Mégane, который двигался по крайней левой полосе в попутном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1983 года рождения и пассажир 1961 года рождения "Toyota-RAV4" доставлены в приемный покой Сакмарской райбольницы с травмами различной степени тяжести, а также два несовершеннолетних пассажира Toyota были доставлены в Центр детской хирургии города Оренбурга с травмами после ДТП", - отметили в пресс-службе.