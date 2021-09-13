МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ярославской области объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым 13 и 14 сентября сильным ветром порывами до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС" с 18:00 мск 13 сентября до 18:00 мск 14 сентября местами по Ярославской области и городу Ярославлю ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба, из-за сильного ветра и дождя возможно подтопление пониженных участков местности, могут возникнуть затруднениями в работе всех видов транспорта, есть риск увеличения количества ДТП и обрывов проводов. Также возможны нарушения в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и ветхих крыш и конструкций.

По данным ярославского филиала Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воздуха ночью по области составит плюс 7-12 градусов, днем до плюс 9-14 градусов. Днем во вторник в регионе ожидается дождь, в настоящий момент без осадков.