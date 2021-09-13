Одну из тюрем в Эквадоре атаковали при помощи дронов

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестные преступники осуществили атаку на одну из тюрем в Эквадоре при помощи дронов и закрепленных на них взрывных устройств. Об этом сообщило в понедельник агентство Prensa Latina со ссылкой на информацию эквадорской Национальной службы по комплексной работе с лицами, лишенными свободы (SNAI).

"Сегодня (в понедельник) региональная тюрьма Гуаяс 4 [на территории западной провинции Гуаяс] была атакована при помощи дронов <...>. Произошло три взрыва, которые нанесли ущерб крыше [пенитенциарного заведения], говорится в сообщении SNAI, размещенном в Twitter.

Данных о пострадавших в результате атаки не поступало. Сразу после инцидента на территорию тюрьмы были направлены спецподразделения Национальной полиции для обеспечения порядка в исправительном учреждении. В то же время его окрестности патрулировали военные, чтобы не допустить возможной попытки побега заключенных.

По версии SNAI, атака была направлена против заключенных, отбывающих наказание в тюрьме, и входивших в состав противоборствующих преступных группировок.

Инцидент на территории тюрьмы Гуаяс 4 произошел в условиях кризиса пенитенциарной системы Эквадора, который значительно обострился в последние годы. Президент страны Гильермо Лассо в июле объявил о введении чрезвычайного положения в исправительных заведениях после того, как в тюрьмах произошли бунты, во время которых погибли около 20 заключенных и почти 60 получили ранения.