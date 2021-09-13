В Нигерии бандиты перехватили два автобуса и похитили пассажиров

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные бандиты остановили в понедельник на автомобильной трассе на юге Нигерии два автобуса и похитили находившихся в них пассажиров. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard со ссылкой на представителя полиции штата Экити Санди Абуту.

"У нас есть точная информация о том, что похищены четыре пассажира, судьба еще 32 и их местонахождение пока неизвестны", - заявил он. Бандиты напали на автобусы на дороге Айеторо - Отун.

В свою очередь Информационно агентство Нигерии передает, что с 2020 года не бывает недели, когда из штата Экити не поступает информация о похищении людей с целью дальнейшего выкупа. Бандиты захватывают людей в их собственных домах, на фермах, в рабочих помещениях и офисах, а также во время поездок по территории штата, замечает оно.