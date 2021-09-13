В Абхазии задержали жителя Сочи с крупной партией наркотиков

СУХУМ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Абхазии задержали жителя Сочи с 90 граммами метадона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии ходе реализации оперативной информации совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят изолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества. Впоследствии экспертно-криминалистическим центром МВД установлено, что это наркотическое средство "метадон" весом свыше 90 с половиной грамм", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что "Кротов ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта". При обследовании указанной местности сотрудники УКОН обнаружили и изъяли в общей сложности восемь изолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри. "Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм. Экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу "амфетамин", - говорится в сообщении.

По факту "незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере" в отношении Кротова возбуждено уголовное дело.