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СМИ: два человека погибли при крушении одномоторного самолета вблизи острова Самос

Самолет не смог приземлиться и упал в воду в восточной части Эгейского моря, отмечает газета Kathimerini

АФИНЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Cessna 172 около острова Самос в Эгейском море. Об этом в понедельник вечером сообщила газета Kathimerini.

По ее информации, одномоторный самолет, вылетевший, предположительно, из Израиля, пропал с радаров незадолго до посадки на аэродроме острова Самос. Самолет не смог приземлиться и упал в воду в восточной части Эгейского моря. На борту находились два человека, оба погибли.

Согласно источникам в Управлении гражданской авиации Греции, была начата поисково-спасательная операция, в результате которой удалось обнаружить тела погибших.

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