Возгорание древесины произошло на предприятии в Иркутской области

ТАСС, 14 сентября. Пожар на штабелях заготовленной древесины произошел в ночь на вторник на одном из частных предприятий в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Угрозы распространения жилым домам нет.

"В 03:52 (22:52 мск) поступило сообщение о том, что в Казачинско-Ленском районе в поселке Магистральный на открытой территории частного предприятия горит штабель готовой продукции на площади 1 250 кв. м, высота укладки - 15-18 м. Угрозы жилым домам нет, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Существует угроза распространения огня на рядом стоящие штабеля заготовленной древесины. Для ликвидации пожара из Бурятии был запрошен пожарный поезд. Пожар удалось локализовать в 05:37 (00:37 мск) на площади 1 250 кв. м. На данный момент спасатели продолжают ликвидацию возгорания.