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В Красноярске загорелась крыша склада

Есть угроза распространения огня

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Крыша бокса авторазборки загорелась утром во вторник в Красноярске. Есть угроза распространения на соседние строения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Ул. Дорожная, 16 а, [в] 8:34 (04:34 мск) поступило сообщение о загорании кровли бокса авторазборки. Есть угроза распространения огня на соседние строения. Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка", - сообщили в пресс-службе

На месте работают 30 человек и десяти единиц техники.

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