Машинист поезда в Забайкалье получил два года условно за попытку вывезти в КНР золото

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Забайкальский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно машиниста поезда, который пытался незаконно провезти в Китай золото на общую сумму 19 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"В июне 2021 года сотрудниками УФСБ у машиниста было обнаружено и изъято семь металлических слитков массой 4,85 кг на общую сумму более 19 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Драгоценный металл был обращен в доход государства.