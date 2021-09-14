{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Машинист поезда в Забайкалье получил два года условно за попытку вывезти в КНР золото

Общая сумма контрабанды оценивается в 19 млн рублей

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Забайкальский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно машиниста поезда, который пытался незаконно провезти в Китай золото на общую сумму 19 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"В июне 2021 года сотрудниками УФСБ у машиниста было обнаружено и изъято семь металлических слитков массой 4,85 кг на общую сумму более 19 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Драгоценный металл был обращен в доход государства.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Лесные пожары в России
В Якутск пришел дым от лесных пожаров в Усть-Майском районе региона
В Усть-Майском районе действуют шесть очагов лесных пожаров
Читать полностью