КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара на складе в Красноярске достигла 1,2 тыс. кв. м. Пострадавших нет, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар на кровле бокса авторазборки на улице Дорожная, 16А начался в 04:34 мск. Была объявлена угроза распространения огня на соседние строения.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения [шел] дым из склада, производилось вскрытие ворот бензорезом, требовалось отключение электроэнергии. В результате пожара горит склад изнутри на площади 1 200 кв. м, произошло частичное обрушение конструкций кровли", - сообщили в МЧС, добавив, что погибших и пострадавших нет.

На месте работает 31 человек и 11 единиц техники.