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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в ХМАО

Еще трое пострадали
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в результате пожара в двухэтажном деревянном доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"В результате пожара в многоквартирном деревянном двухэтажном доме один человек погиб, трое пострадали. Все взрослые", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила 100 кв. м. Возгорание ликвидировано.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по Югре, информация о пожаре в жилом доме в Нефтеюганске поступила в 06:48 (04:48 мск). Ликвидация открытого горения - в 07:23 (05:23 мск). К тушению пожара от подразделений МЧС привлекались шесть единиц техники, 20 человек личного состава.

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