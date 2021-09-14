По факту оскорбления судьи и прокурора родными бывшего вице-мэра Барнаула возбудили дело

ТАСС, 14 сентября. Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту оскорбления судьи и прокурора родственниками бывшего вице-мэра Барнаула Сергей Демина, ранее осужденного на девять лет колонии за взятку. Об этом сообщили во вторник в СУ СК РФ по региону.

"Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении супруги и сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Демина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, утром 10 сентября 2021 года подозреваемые находились в зале судебного заседания Железнодорожного районного суда города Барнаула. После оглашения приговора в отношении родственника - бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Дёмина, который, как сообщал ТАСС ранее, был осужден на девять лет лишения свободы за получение взятки, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью, проявив тем самым неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства.

"В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего", - уточнили в СК.

Железнодорожный районный суд Барнаула 10 сентября признал виновным бывшего вице-мэра города Сергея Демина в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 15,1 млн рублей. Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя строительной компании, принадлежащей администрации Барнаула.