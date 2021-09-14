В Хабаровском крае поселение освободилось от воды после паводка

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае продолжает снижаться, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Нанайском районе за прошедшие сутки от воды освободились четыре земельных участка в селе Славянка. Таким образом, населенный пункт вышел из зоны паводка", - говорится в сообщении.

Всего в регионе под влиянием амурского паводка находятся 58 населенных пунктов, подтоплено в общей сложности 20 жилых домов, 234 приусадебных участка, 1 761 дачный участок, 413 земельных участков и 79 участков дорог. Вода стоит в поселениях Хабаровского, Комсомольского, Амурского, Ульчского районов.

В Хабаровске остаются подтопленными два двора. Во вторник утром возобновилось транспортное сообщение с островной территорией краевого центра, где расположены дачи. Там пока еще продолжают дежурить три патрульные группы. Речные трамвайчики не ходили к дачным островам с середины августа из-за паводка.

В Комсомольске-на-Амуре сохраняется стабильная обстановка - подтоплен один жилой дом, 85 приусадебных и 276 дачных участков. Специализированную технику хабаровского пожарно-спасательного гарнизона уже вернули в пункт постоянной дислокации. Воду в городе откачивают силами администрации города и городских спасательных подразделений.

Спасатели продолжают работать в селе Бельго Комсомольского района. Там организованы лодочные переправы, людям доставляют продукты питания, питьевую бутилированную воду, медикаменты, почту, предметы первой необходимости. Спасатели также выполняют работы по заявкам от пожилых или одиноких людей, кому требуется помощь на пострадавших от паводка подворьях.