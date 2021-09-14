В Среднеколымске в Якутии при пожаре в доме погиб мужчина

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел во вторник в одноэтажном доме в городе Среднеколымске в Якутии. В результате происшествия погиб мужчина, еще один человек пострадал, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"14 сентября в 03:43 (19:43 мск 13 сентября) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном нежилом доме на улице Лесная в городе Среднеколымске. Огнеборцы прибыли на место пожара через три минуты. На момент прибытия пожарного подразделения внутри строения был открытый огонь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара погиб мужчина 1995 года рождения, также пострадал мужчина 1992 года рождения.

Огнем были повреждены прихожая, котельная и потолок на общей площади 17 кв. м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.