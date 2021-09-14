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Дело о защите конкуренции возбудило УФАС по Приморью из-за цен на парковку у аэропорта

Антимонопольный орган расценил действия компании как злоупотребление доминирующим положением на рынке

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморскому краю возбудило дело о защите конкуренции, посчитав необоснованным установление тарифа на автомобильную парковку возле аэропорта Владивостока, сообщает во вторник пресс-служба управления.

"Установлено, что единственной организацией, оказывающей услуги парковки (платной и бесплатной) на территории аэропорта, является АО "Терминал Владивосток", которое в свою очередь самостоятельно установило соответствующий прейскурант. Антимонопольным органом в адрес организации был направлен запрос о предоставлении документов, обосновывающих установление тарифа. Поскольку все необходимые документы не были представлены, приморское УФАС России пришло к выводу об отсутствии экономического обоснования тарифов", - говорится в сообщении.

Антимонопольный орган расценил действия компании как злоупотребление доминирующим положением на рынке. В связи с этим в отношении АО "Терминал Владивосток" было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 федерального закона "О защите конкуренции". Нарушение, по мнению УФАС, выразилось в установлении экономически необоснованной платы за услуги парковки.

Уточняется, что "Терминал Владивосток" подал в суд на УФАС по Приморью, не согласившись с возбуждением дела.

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