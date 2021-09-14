Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 13 лет лишения свободы за организацию убийств двух человек, обжаловала приговор. Об этом сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

"Да, подал", - сообщил он ТАСС в ответ на вопрос, подана ли апелляция на приговор, вынесенный его подзащитному. Апелляция будет рассматриваться Красноярским краевым судом.

31 августа присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд начал рассматривать по существу дело об убийстве Войтенко и Наумова весной 2021 года. Судебные заседания проходили без допуска журналистов.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова. 22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, а затем его арестовали по подозрению в организации убийства бизнесмена в 2005 году. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.