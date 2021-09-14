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Почти 60 человек задержали в Италии по подозрению в наркоторговле и связях с мафией

Следователи арестовали различное имущество более чем на €3,7 млн

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Италии в нескольких регионах страны задержали 57 предполагаемых членов преступной организации, занимавшейся импортом наркотических веществ из стран Северной Европы и Испании. Об этом во вторник сообщило агентство АNSA.

По его данным, среди задержанных есть предполагаемые члены калабрийской мафии "Ндрангета". Следователи также арестовали различное имущество более чем на €3,7 млн.

"Ндрангета" считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В январе в городе Ламеция-Терме (южная область региона Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут более 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов. Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.

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