В Оренбургской области задержали адвоката при получении 15 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Оренбургские следователи задержали адвоката при получении 15 млн рублей от участника одного из уголовных дел. За эти деньги он якобы должен был решить вопрос о возврате изъятого компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по материалам УФСБ России по Оренбургской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", задержан адвокат адвокатской палаты Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Адвоката задержали при получении денежных средств. Перед этим он убедил одного из участников уголовного дела, что за 15 млн рублей он сможет вернуть изъятую компьютерную технику, которая использовалась для майнинга криптовалюты.