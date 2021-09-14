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Алтайский Минздрав проверит сообщения о хирурге, пришедшим пьяным в операционную

По данным СМИ, при попытке поставить обезболивающее медик проткнул насквозь щеку больному

ТАСС, 14 сентября. Минздрав Алтайского края начал проверку опубликованной ранее в СМИ информации о хирурге, который пришел на операцию в состоянии алкогольного опьянения и причинил вред при оказании помощи пациенту, пострадавшему в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее местные СМИ опубликовал информацию о челюстно-лицевом хирурге центральной городской больницы Бийска, который пришел в операционную к пострадавшему в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, при попытке поставить обезболивающее медик проткнул насквозь щеку больному.

"Главный врач уже информирован о ситуации, просим прощения за поведения таких представителей профессии, если факты подтвердятся специалист будет уволен, подобное поведение недопустимо для доктора", - сообщили в Минздраве.

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