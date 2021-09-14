Организатора взрыва в мечети в Миннесоте приговорили к 53 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Организатор взрыва в исламском центре в штате Миннесота в 2017 году приговорен к 53 годам тюремного заключения. Об этом со ссылкой на заявление Министерства юстиции США сообщило во вторник агентство Reuters.

"50-летний Эмили Клэр Хари, ранее именовавшийся Майкл Хари, приговорен к пожизненному заключению за подрыв исламского центра Дар аль-Фарук в городе Блумингтон (штат Миннесота) 5 августа 2017 года", - цитирует агентство заявление министерства.

Взрыв был осуществлен в пять часов утра, когда в мечети на территории центра находились около 20 верующих, собравшихся на молитву. Злоумышленник разбив стекло молитвенного сооружения, бросил внутрь самодельное взрывное устройство, после чего скрылся. В результате взрыва и последовавшего за ним возгорания никто не пострадал. Пламя удалось быстро погасить.

Вынесший в понедельник приговор окружной судья Донован Фрэнк охарактеризовал это нападение как "требовавший особой подготовки и заранее спланированный акт внутреннего терроризма".

"Разнообразие [религиозное и расовое] являет собой силу этой страны. Тот, кто этого не понимает, не понимает и конституционного обещания этой страны, которое привлекло сюда огромное число людей", - приводит агентство слова судьи.

Хари и два его сообщника - все трое жители сообщества Кларенс (штат Иллинойс) - были задержаны в марте 2018 года. Хари был признан лидером преступной группы, терроризировавшей, как было заявлено на суде, местных жителей.