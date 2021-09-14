Дело экс-главы межрайонной налоговой инспекции в Татарстане направили в суд

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан Алмаза Сафина завершено, материалы переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан Алмаза Сафина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия!")", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, в августе 2017 года Сафин организовал составление официального документа - постановления, содержащего заведомо ложные сведения. В документе была отражена якобы имеющаяся у частной компании задолженность по уплате налогов и сборов. "В результате представителю частной организации было отказано в регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц о смене юридического адреса общества, что в дальнейшем сделало возможным хищения у фирмы денежных средств в сумме более 76,8 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено для последующей передачи в суд.