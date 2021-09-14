{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при пожаре в жилом доме в ХМАО увеличилось до двух

Площадь пожара составила 100 кв. м

ТАСС, 14 сентября. Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возросло до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что при пожаре в двухэтажном деревянном доме один человек погиб, трое пострадали. Площадь пожара составила 100 кв. м.

"Установлено, что около 7:00 (05:00 мск) 14 сентября 2021 года произошел пожар в доме 65 в 6-м микрорайоне в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в результате которого погибли двое мужчин. Кроме того, еще двое пострадавших от пожара - мужчина и женщина  доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту гибели двух человек следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Жителя Иркутска задержали по подозрению в убийстве врача в центре Москвы
Врача-рентгенолога обнаружили мертвым вечером 13 сентября
Читать полностью