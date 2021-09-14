Суд Мордовии направил ходатайство защиты о передаче Уилана США в Минюст России

ТАСС, 14 сентября. Верховный суд Мордовии направил ходатайство защиты осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в Министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте суда.

Ранее защитники подали ходатайство в Мосгорсуд о передаче Уилана США для дальнейшего отбытия там наказания. В качестве основания для передачи адвокаты ссылаются на Конвенцию о передаче осужденных лиц, которая предусматривает такую возможность. Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о передаче осужденного в США и отдал его на рассмотрение в суд Мордовии, где осужденный содержится.

"Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уилана на основании ст. 470 УПК РФ оставлено без рассмотрения, направлено в Министерство юстиции Российской Федерации для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Верховный суд Республики Мордовия поступило ходатайство защитников Уилана о передаче его для отбывания наказания в США.

Приговором Московского городского суда от 15 июня 2020 года Уилан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Назначенное судом наказание в виде 16 лет лишения свободы осужденный отбывает в исправительной колонии строгого режима в Зубово-Полянском районе Мордовии.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.