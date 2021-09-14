Суд отложил рассмотрение иска о лишения прав родителей убитой в Тюмени девочки на октябрь

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени отложил рассмотрение иска о лишении родителей убитой восьмилетней девочки родительских прав в отношении ее несовершеннолетних брата и сестры на 28 октября, сообщила во вторник пресс-служба Тюменского областного суда.

"Сегодня в Ленинском районном суде Тюмени состоялось первое заседание по делу о лишении родительских прав матери и отца погибшей. Следующее судебное заседание назначено на 28 октября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самих родителей на процессе не было.

С иском в суд обратился отдел по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени и Тюменского района. Орган опеки просит суд лишить родительских прав Муравьевых в отношении двух несовершеннолетних детей.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера в 2,5 км от дома, где она жила. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат ведомства. По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении. Ленинский районный суд арестовал его до 25 октября.