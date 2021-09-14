Уровень воды в реке Селенге в Бурятии начал снижаться

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Селенге на территории Бурятии начал падать, вода постепенно уходит с поймы. Об этом сообщили в бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На Селенге в районе города Улан-Удэ уровень составляет 231 см, снижение за последние сутки - на 5 см, слой выхода воды на пойму составляет 1 см", - сообщили в ведомстве. Вода выходит на пойму при уровне Селенги в 230 см.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал, с территории Монголии. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона. Затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ.

В настоящее время паводок все еще наблюдается в поселках Новоселенгинск, Кабанск, Наушки, Усть-Кяхта, подтопленными остаются несколько сотен подворий, домов, подвалы в домовладениях. "В ближайшие сутки спад воды там продолжится", - сообщили синоптики.

Правительством республики выделено 270 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка и на мероприятия по ликвидации последствий подтоплений. В Бурятии действует режим ЧС.