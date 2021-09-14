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СК проводит проверку после конфликта между помощником прокурора и таксистом в Москве

По данным СМИ, помощник прокурора в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался и применял силу в отношении таксиста, который его подвозил

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку после конфликта между помощником прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы и таксистом. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

По данным СМИ, в Москве помощник прокурора в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался и применял силу в отношении таксиста, который его подвозил. "По данному факту в Главном следственном управлении СК России по Москве организована процессуальная проверка", - сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по данному факту.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры уволен. "По результатам служебной проверки он уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", - отметили в прокуратуре.

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