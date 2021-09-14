В Ставропольском крае полицейского подозревают в крупном мошенничестве

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Пятигорске в отношении сотрудника полиции, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по Пятигорску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Пятигорску. Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2020 года проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержали мужчину. Его подозревали в незаконном обороте наркотических средств. Тогда один из сотрудников полиции, используя свое должностное положение, предложил супруге задержанного 5 млн рублей за то, чтобы ее мужа не привлекали к уголовной ответственности. Она согласилась. Однако сотрудник полиции не сдержал слово.

"Полученными деньгами оперуполномоченный распорядился по своему усмотрению, при этом не выполнил обещание, так как в силу занимаемой должности не имел на то полномочий", - сказано в пресс-релизе. По данным ведомства, позднее потерпевшая обратилась с заявлением о мошенничестве в УФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.